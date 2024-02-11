وزير التربية: ندعم رؤية الحكومة في تحقيق النزاهة والإصلاح المالي عبر تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني

2024-02-11 15:50:23 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، ندعم رؤية الحكومة في تحقيق النزاهة والإصلاح المالي عبر تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أكد، تناغم الاهداف الوزارية وخططها الاستراتيجية مع الرؤية الحكومية الشاملة والجادة لتصحيح مسارات العمل عبر تفعيل ادوات الدفع الالكتروني (pos) […]

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