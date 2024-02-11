مورينيو يتعلم الألمانية لتدريب بايرن ميونخ

2024-02-11 16:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يتطلع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، إلى قيادة بايرن ميونخ خلفا للألماني توماس توخيل، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، أن مورينيو حريص على تدريب الفريق البافاري، ويتعلم اللغة الألمانية بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو سبق أن غازل بايرن ميونخ، للحصول على وظيفة المدير الفني، وسيكون جاهزا للموافقة إذا عرضت عليه.

وكان البرتغالي قد تعرض للإقالة من تدرب روما، في يناير/كانون ثان الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويعد "سبيشيال وان" أحد أنجح مدربي الأندية على الإطلاق، حيث حصل على لقب أفضل مدرب في العالم 4 مرات.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين (بورتو وإنتر ميلان)، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي مرتين (بورتو ومانشستر يونايتد)، وكان بطلا للدوري في 4 دول.

في المقابل، يعاني بايرن ميونخ هذا الموسم، وتكبد أمس السبت هزيمة عريضة (3-0) أمام باير ليفركوزن، منافسه على لقب البوندسليجا، وهو ما عزز الشكوك حول مستقبل توخيل.



