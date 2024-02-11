شركة التوزيع تدعو أصحاب المخابز والأفران لمراجعة الكيلاني: استلموا نفطكم

2024-02-11 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعت شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، الأحد، أصحاب المخابز والأفران من غير المسجلين على حصتهم من النفط الأبيض إلى مراجعة مقر الهيئة في الكيلاني، لغرض تجهيزهم بحصة شهرية منتظمة، بعد قيام الهيئة بإصدار بطاقة دفع (ماستر كارت) لهم. ودعت الهيئة الراغبين من أصحاب المخابز والأفران إلى تزويد الهيئة بالوثائق الثبوتية التالية (كتاب من وزاره […]

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