تصل إلى السجن.. المرور تحدد العقوبة القانونية وغرامة القيادة دون إجازة

2024-02-11 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، العقوبة القانونية والغرامة لقيادة العجلات دون إجازة سوق أو دون حملها، فيما أوضحت الأعمار الخاصة بمنح إجازات قيادة الدراجات والمركبات.وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "غرامة من يقود المركبة من دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة"، مبينا، أن "من يرتكب هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون المرور".وذكر، أن "من يمتلك إجازة سوق ولم يحملها أثناء قيادته للمركبة فأنه سَيُغرّم 50 ألف دينار مع حجز المركبة 5 أيام".وبشأن الأعمار المحددة للحصول على أجازة سوق، أكد القيسي أن "أي شخص عند بلوغه الـ16 عاماً من عمره بإمكانه الحصول على إجازة لقيادة الدراجة بأنواعها كافة سواء من محورين أو التكتك أو الستوتة ذات الثلاثة محاور"، لافتا، إلى أن "أي شخص يكمل الـ17 من عمره ودخل بعامه الـ18 بإمكانه الحصول على إجازة قيادة مركبة خصوصي".