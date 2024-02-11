بمقعده الوحيد.. المالكي يدخل على خط تشكيل حكومة ديالى بعد تعقد مسارات التفاهم

2024-02-11 17:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، عن دخول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط تشكيل حكومة ديالى، بعد تعقد مسارات التفاهم بين الاطراف.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخر تشكيل حكومة ديالى وعدم الوصول الى توافقات نهائية حاسمة في ظل وجود ضغط من نخب لتحقيق رؤية محددة في ترشيح اسماء معينة للمناصب العليا سواء في رئاسات المجلس او الحكومة المحلية دفعت عدة اعضاء للانفتاح على نخب بغداد بشكل مباشر".

واضاف، ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دخل منذ ايام على خط تشكيل حكومة ديالى ورعى اكثر من اجتماع من اجل دفع كل الاطراف لخارطة طريق وهناك اجتماع اخر سيعقد بعد ساعات وفق المعلومات".

واشار الى ان "المالكي والذي دخل انتخابات ديالى في تحالف مع بدر يملك مقعدا وحيدا ويمكن من خلال علاقاته مع بقية النخب التوصل الى حلول تسهم في ولادة حكومة المحافظة".

ولاتزال ديالى لم تنته من تشكيل الحكومة المحلية جنبا الى جنب مع محافظة كركوك، من بين 15 محافظة، حيث تمكنت الـ13 محافظة المتبقية من الانتهاء من تشكيل حكوماتها المحلية.



