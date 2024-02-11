السوداني يؤكد على أهمية دعم حريات الاعلام وتحسين نوعية الاتصالات

2024-02-11 17:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، الإجراءات اللازمة لإطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال وخدماتها.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، "كما شهد اللقاء استعراض أوضاع العمل الإعلامي على المستوى الوطني، والحاجة إلى التنظيم، مع التأكيد على أهمية دعم الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي، مثلما وردت في الدستور بوصفها حقوقاً أصيلة ومكتسبات رسختها الإرادة الوطنية، فضلاً عن البحث في أهم وسائل السيادة الرقمية والأمن السيبراني".

وأكد السوداني "أهمية العمل على تحسين نوعية خدمات الاتصالات، بوصفها هدفاً من بين أهداف البرنامج الحكومي الساعي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين،" مشيراً إلى "هيئة الإعلام والاتصالات كواحدة من أبرز المؤسسات القادرة على تعظيم الموارد غير النفطية لخزينة الدولة".

وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بأهمية التنسيق العالي بين مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، وتعضيد العمل بروح الفريق الواحد في إنجاز أهداف البرنامج الحكومي، وتحقيق تطلعات المواطنين في نيل خدمة مُرضية تلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتحمي حقوقهم في الوقت نفسه.