المرور: غرامة من يقود المركبة دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس

2024-02-11 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن العقوبة القانونية لقيادة العجلات دون إجازة سوق تصل للسجن وفرض غرامات مالية بحق المخالفين. وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في تصريح للإعلام الرسمي، تابعته إيرث نيوز إن “غرامة من يقود المركبة من دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة”، مبينا، أن […]

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