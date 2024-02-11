2024-02-11 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، الإجراءات اللازمة لإطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال وخدماتها. كما شهد اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته إيرث نيوز “استعراض أوضاع العمل الإعلامي على المستوى الوطني، والحاجة إلى التنظيم، مع التأكيد على أهمية دعم الحريات الإعلامية وحرية […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد أهمية العمل على تحسين نوعية خدمات الاتصالات أولاً على ايرث نيوز.