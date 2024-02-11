ممارسات أمنية في بغداد حصيلتها متهمين اثنين وأسلحة غير مرخصة

2024-02-11 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

نفذت مفارز قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، ممارسات أمنية كان حصيلتها متهمين اثنين وضبط أسلحة غير مرخصة في مناطق العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز أن “الممارسات الأمنية التي نفذتها قطعات الفرقة الخامسة في منطقة الحسينية أسفرت عن القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (٢٨مخدرات)، وعلى مخالف ضبط […]

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