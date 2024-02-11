2024-02-11 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تلقي الفصائل المسلحة في العراق وطهران رسالة أميركية مفادها “إذا استمرت هجماتهم فسوف يأخذون العراق إلى حرب”، فيما حذر مراقبون من خطورة تطور الأوضاع الأمنية داخل العراق. وقال حسين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية “بي بي سي” بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية عراقية ان […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية: الفصائل وطهران تلقوا رسالة أميركية.. هذه مفادها أولاً على ايرث نيوز.