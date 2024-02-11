2024-02-11 17:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد، طلب الإطار التنسيقي بإصدار أمر ولائي لإيقاف تولي محافظ واسط محمد جميل المياحي، منصبه من جديد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنها ولدى التدقيق والمداولة وجدت أن "شروط إصدار الأمر الولائي غير متوافرة في طلب طالبي الأمر الولائي لانتفاء صفة الاستعجال، وأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة، وعليه تقرر رفض الطلب".

وكان محافظ واسط، محمد جميل المياحي، قد دعا الخميس الماضي، أبناء المحافظة إلى الاستعداد والنزول للشارع إنْ تطلب الأمر، فيما أكد سعي جهات للسيطرة على منصب المحافظ.

وذكر المياحي في بيان ورد للوكالة: أدعو أهالي واسط للاستعداد والجهوزية للدفاع عن شرعية أصواتهم، بسبب تحرك بعض الجهات من أجل سرقة حقوق واسط"، لافتا إلى أن "هناك من يريد تعطيل إصدار المرسوم الجمهوري لإدارة المحافظة، وأن بعض الجهات السياسية تريد أن تستحصل قراراً لإيقاف جلسة انتخاب المحافظ.

واختار مجلس محافظة واسط الجديد، يوم الاثنين 5 شباط الجاري، علي حسين سليمون رئيساً له، كما جدد الولاية للمحافظ الحالي محمد جميل المياحي.