وزير الخارجية العراقي: رسالة أمريكا للفصائل وطهران مفادها "إذا استمرت هجماتهم سيأخذون العراق للحرب"

2024-02-11 17:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، عن تلقي الفصائل المسلحة في العراق وطهران رسالة أميركية مفادها "إذا استمرت هجماتهم فسوف يأخذون العراق إلى حرب"، فيما حذر مراقبون من خطورة تطور الأوضاع الأمنية داخل العراق.

وقال حسين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هذه الأيام التوتر بين إيران وأمريكا مرتفع للغاية، كما نأمل أن يوقف الجانبان هجماتهما، ولا ينبغي لهما (إيران وأمريكا) أن يرغبوا في حل مشكلتهم على الأراضي العراقية، خاصة اننا دفعنا الكثير من الخسائر".

وأضاف انه "ينبغي استئناف المفاوضات بشأن انسحاب 2500 جندي أمريكي متمركزين في العراق كمستشارين منذ عام 2014، لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، خصوصا ان معظم العراقيين لا يريدون تواجد قوات أجنبية في بلادهم"، مبيناً أن "أولئك الذين تمت دعوتهم (الأمريكيين) سنعمل على إخراجهم من خلال المفاوضات".

وأكد وزير الخارجية العراقي ان "الفصائل تواجه الآن تحديات، وإذا ما تحدثت مع الكثير من الزعماء السياسيين الآن، ستجد إنهم يتحدثون عن هذا الأمر".

وأشار حسين، إلى أن "الفصائل المسلحة تلقت رسالة مفادها أنه إذا استمروا، فسوف يأخذون هذا البلد إلى حرب في حين أن هذه الحرب ليست حربنا وهذه الرسالة وصلت أيضا في طهران".