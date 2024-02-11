السجناء السياسيون تطالب أمانة بغداد بتخصيص المكان المناسب لإقامة نصب السجين السياسي

2024-02-11 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعطالبت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الأحد، أمانة بغداد بتخصيص قطع أراضٍ للسجناء السياسيين وإقامة نصب السجين.وقالت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني بحث مع أمين بغداد المهندس عمار موسى سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والأمانة، وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الأمانة صباح اليوم تخصيص أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون المؤسسة إضافة إلى إمكانية السماح بالبناء الأفقي بدل شرط البناء العمودي الذي يعيق توزيع الأرض التي تملكها مؤسسة السجناء السياسيين في منطقة العبيدي ببغداد وهو شرط مخالف لنص قانون المؤسسة".من جانبه، رحب أمين بغداد- بحسب البيان- بـ "المبادرة، مؤكدا أن الأمانة لا مانع لديها في تخصيص أراضٍ للمشمولين بقانون المؤسسة وأن يكون البناء فيها أفقيا".وحول توثيق جهاد السجناء السياسيين وصمودهم طلب السلطاني "تعاون أمانة بغداد في تخصيص المكان المناسب لإقامة نصب السجين السياسي، وقد أبدى أمين بغداد عمار موسى استعداد الأمانة التام لإنجاز المشروع في أي مكان تختاره المؤسسة".وأضاف البيان، أن "رئيس المؤسسة و أمين بغداد اطلعا على مجسم مصغر للنصب قدمه النحات العراقي المعروف أحمد البهادلي حيث شرح البهادلي دلالات الجداريات والأعمدة التي يشتمل عليها النصب وغيرها من الرموز".