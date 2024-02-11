شنيشل يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا: نخشى الإصابات وتوقيتها غير جيد

2024-02-11 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميقدم مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأحد، اعتذاره لاتحاد كرة القدم عن المشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية.وقال شنيشل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "قدم اعتذاره لاتحاد كرة القدم عن المشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية خلال فترة التوقف الدولي (فيفا داي) من 18 ولغاية 28 آذار المقبل"، مشيرا، إلى أن "البطولة تشارك فيها منتخبات السعودية والإمارات والأردن والكويت فضلا عن دعوة منتخبات من خارج منطقة غرب آسيا وهي مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا".وأضاف، أن "اعتذاره يأتي كون توقيتها غير جيد قبل عشرة أيام من انطلاق المنافسات الرسمية"، مبينا، أننا " نخشى خلال الفترة القصيرة التي تفصلنا عن المنافسات الرسمية من تعرض بعض اللاعبين لإصابات".وأكد، أنه "يفضل خوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي للفترة من 18 ولغاية 28 آذار المقبل ، سواء داخل أو خارج العراق".ولفت شنيشل، إلى أن "المنتخب الأولمبي سيخوض مباراة تجريبية واحدة أمام أحد المنتخبين القطري أو الياباني قبل الدخول في معترك منافسات نهائيات آسيا في الدوحة التي ستكون مؤهلة لأولمبياد باريس 2026".