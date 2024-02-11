2024-02-11 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةتصوير- علي صبحيأشاد الفنان المصري عبد العزيز مخيون، اليوم الأحد، بالتجربة الفنية العراقية والتي وصفها بالمتقدمة عربياً، مشيراً إلى أن حركته التشكيلية هي الأولى في العالم العربي ومسرحه مثل تاريخاً متقدماً في العالم العربي.وقال مخيون لوكالة الأنباء العراقية (واع) على هامش مشاركته في مهرجان بغداد السينمائي الأول: إن "إقامة أي مهرجان في العراق والدول العربية يعد مكسباً للسينما والثقافة السينمائية العربية".وأضاف، أن "المهرجان فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات مع الزملاء الفنانين من العراق وسوريا والأردن واليمن وتونس والدول العربية كافة وللمهرجان أهمية خاصة للعراق؛ لأنه مر بظروف غير اعتيادية، وتبقى أبوابه مفتوحة على طريق النهضة والتقدم ويبقى قويا شامخا حراً عزيزاً".وتابع، أن "العراق بلد الحضارة وحضارته توازي حضارة مصر القديمة، والبلدان يمتلكان حضارة نهرية دائمة التدفق والفن العراقي نابع من هذه الحضارة".وقال في حديثه، أنه "كلنا يعلم أن العراق يتمتع بحركة تشكيلية هي الأولى في العالم العربي، أيام جواد سليم ونوري أحمد الراوي وإسماعيل فتاح الترك، هؤلاء أصدقائي رحمهم الله، أما المسرح العراقي فهو متقدم جدا في العالم العربي، أيام يوسف العاني وقاسم محمد ومحسن العزاوي وسامي عبد الحميد وإبراهيم جلال وحقي الشبلي وجعفر السعدي وبدري حسون فريد، كل هؤلاء أنا اعرفهم والتقيت بهم وناقشتهم وناقشوني وشاهدت عروضهم، تجربة العراق المسرحية والفنية التشكيلية بمرتبة متقدمة عربياً".وعن جديده قال الفنان عبد العزيز مخيون: "لدي هذا الموسم في رمضان ثلاثة مسلسلات (ألف ليلة وليلة) و(قلع الحجر) باللهجة الصعيدية، و(المعلي)".وتطرق مخيون إلى تجربته الفنية قائلاً: "أثرت الثقافة والاطلاع على القيام بتجربة إنشائية، والثقافة الفنية التي أتمتع بها مكنتني من تناول أدواري بشكل عميق".