الفنانة عبير منير: الفن العراقي يسير بخطوات مميزة ولديه أفكار واقعية

2024-02-11 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةتصوير - علي صبحيأكدت الفنانة المصرية عبير منير، اليوم الأحد، أن الفن العراقي يسير بخطوات مميزة ولديه أفكار واقعية، مشيرة إلى أنه بتقدم إبداعي مستمر.وقالت منير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، على هامش مشاركتها بمهرجان بغداد السينمائي الأول: إن "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها العراق، وسط نجوم عراقيين وعرب"، مبينة، "هذا المهرجان الذي يقام على أرض بغداد، أرض الفن والثقافة والجمال، يقرب الثقافات وينتج باقات من الإبداع".وأضافت، أن "كلا منا يحمل شيئاً من فنه وتاريخه وتجربته"، مشيرة، إلى "أننا بهذا المهرجان نواكب التجربة العالمية".وأكدت، أن "الفن العراقي يسير بخطوات جديدة ومميزة ولافتة للنظر كما عودنا من قبل و لديه أفكار واقعية وهو بتقدم إبداعي مستمر".وعن أعمالها الحالية أوضحت منير "يعرض لي حاليا مسلسل بعنوان (حدوتة منسية) على قناة (السي بي سي) وقناة ( واتش ات) مع الفنانة سوسن بدر وعبير صبري وهند إسماعيل".وذكرت، "قمت بدور حماة شريرة جدا تعمل مشاكل كثيرة"، لافتة، إلى أن "العمل الآخر هو مسلسل (صدفة) مع الفنانة ريهام حجاج، وإخراج سامح عبد الحميد وتأليف أيمن سلامة والذي سيعرض في رمضان المقبل".