التعادل الإيجابي يحسم ديربي العاصمة في دوري نجوم العراق

2024-02-11 18:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع ضيفه الزوراء إيجاباً، في ديربي العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد، بآخر مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب الشعب الدولي وانتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين لهدف، سجل الزوراء أولاً في الدقيقة 6 عن طريق اللاعب ميثم جبار، وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب محمود المواس من ضربة جزاء، وبعد دقيقتين على تسجيل الشرطة هدفه جاء الهدف الثاني لـ"النوارس" بعدما سدد المحترف كرستوفر جون كرة قوية سكنت شباك مرمى الشرطة في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعديل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب كرار عامر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.