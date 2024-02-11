بينها الحبس.. المرور تحدد عقوبة وغرامة عدم حمل إجازة السوق

2024-02-11 18:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن العقوبة القانونية والغرامة في قيادة العجلات دون إجازة سوق أو دون حملها.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "غرامة من يقود المركبة من دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة".

وبين، أن "من يرتكب هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون المرور".

وأضاف القيسي، أن "من يمتلك إجازة سوق ولم يحملها أثناء قيادته للمركبة فأنه سَيُغرّم 50 ألف دينار مع حجز المركبة 5 أيام".

وبشأن الأعمار المحددة للحصول على أجازة سوق، أكد أن "أي شخص عند بلوغه الـ16 عاماً من عمره بإمكانه الحصول على إجازة لقيادة الدراجة بأنواعها كافة سواء من محورين أو التكتك أو الستوتة ذات الثلاثة محاور"، لافتا، إلى أن "أي شخص يكمل الـ17 من عمره ودخل بعامه الـ18 بإمكانه الحصول على إجازة قيادة مركبة خصوصي".