2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، علي الدفاعي، اليوم الاحد، الى ان موقف المجلس الاعلى واضح بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق حيث انه لن يسمح ببقاء الحوارات معهم مفتوحة الامد. وقال الدفاعي في بيان تلقته ايرث نيوز: “نعتقد أن قواتنا الأمنية قادرة على مسك الملف الامني دون الحاجة الى […]

ظهرت المقالة المجلس الاعلى الاسلامي: موقفنا ثابت بإنهاء تواجد التحالف الدولي ودعم المفاوض العراقي أولاً على ايرث نيوز.