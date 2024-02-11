كارفاخال: هذا ما كان سيحدث لو لعب ميسي ورونالدو معا

2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحدث داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وعما سيحدث لو لعبا معا. ولعب كارفاخال إلى جانب رونالدو 5 مواسم في ريال مدريد وكثيرًا ما واجه ميسي خلال فترة تواجد الأرجنتيني مع برشلونة. وقال كارفاخال لبرنامج “Albiceleste Talk” إنه من المستحيل اختيار الأفضل بين رونالدو وميسي لأنهما […]

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