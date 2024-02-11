2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقّد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي صلاح الفتلاوي اجتماعاً طارئاً مع الكادر التدريبي ولاعبي فريق الكرة في النادي عقب تداعيات المباراة الأخيرة التي مني بها الفريق امام نفط البصرة في دوري نجوم العراق لكرة القدم. وابدى الفتلاوي بحسب بيان للنادي، اسفه الشديد للسيناريو “المؤلم الذي سارت عليه المباراة سواء على مستوى الاداء […]

ظهرت المقالة إدارة الطلبة تفرض عقوبات مالية وإدارية بحق لاعبي الأنيق أولاً على ايرث نيوز.