“حزب الله” يعلن عن استهداف 4 مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة
2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز
أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأحد استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وصدرت عن “حزب الله” اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه “تجمعا للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات التجسسية في موقع العباد، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر”. وأوضح في بيان: […]
ظهرت المقالة “حزب الله” يعلن عن استهداف 4 مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.