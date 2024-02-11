2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأحد استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وصدرت عن “حزب الله” اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه “تجمعا ‏للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر”. وأوضح في بيان: […]

ظهرت المقالة “حزب الله” يعلن عن استهداف 4 مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.