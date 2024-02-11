مانشستر يونايتد ينتصر على أستون فيلا في البريميرليج

2024-02-11 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق مانشستر يونايتد، انتصاراً مهماً على أستون فيلا، بتغلبه عليه بنتيجة 2-1. وتواجه الفريقان على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج. وسجل ثنائية الشياطين الحمر كل منراسموس هيولاند في الدقيقة 17 وسكوت ماكتومناي في الدقيقة 86. في المقابل، سجل دوغلاس لويز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 67. وبهذا […]

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