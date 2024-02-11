لجنة برلمانية تبحث مع وزير الثقافة 3 ملفات

2024-02-11 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، اليوم الأحد، على ضرورة معالجة الأخطاء التي حصلت في توزيع المكافآت التشجيعية للصحفيين.وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "بحثت مع وزير الثقافة والسياحة والآثار تعديل قانون الوزارة الموحد، وآلية اختيار أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والمشاكل التي رافقت توزيع المكافآت التشجيعية للصحفيين".وشدد رئيس (السن) للجنة و الأعضاء أثناء استضافة وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني بمبنى البرلمان، على "ضرورة معالجة الأخطاء التي حصلت في توزيع المكافآت التشجيعية للصحفيين وإيصال مبالغها لمستحقيها بأسرع وقت ممكن".من جانبه، كشف وزير الثقافة عن "انتهاء أعمال اللجنة المشرفة على اختيار أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وإرسال الأسماء إلى الحكومة".وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا موضوع الدراما والمنح التي تحصل عليها الوزارة وضرورة إنفاقها بالوجه الأمثل ومقترح صندوق دعم السينما المقدم من قبل المركز العراقي للفيلم المستقل وسبل تشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستثمار في الإنتاج السينمائي والدرامي".وأكدت اللجنة على "ضرورة حماية المواقع الأثرية من عمليات النبش والنهب وتوفير جميع المستلزمات التي تحافظ عليها من العبث"، مشيرة إلى "أهمية الالتفاتة الجدية لقطاع السياحة والعمل على تطويره وإقامة مؤتمر عام للسياحة برعاية مجلس النواب للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه".و ناقشت اللجنة، "موضوع استنساخ المخطوطات العراقية الذي يجري حاليا"، لافتة إلى "ضرورة تشريع قانون خاص بالمخطوطات لحمايتها وتسهيل إجراءات الاطلاع عليها من قبل الباحثين"