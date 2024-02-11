التعادل الإيجابي يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والشرطة

2024-02-11 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل الإيجابي ،اليوم الاحد، قمة دوري النجوم العراقي في أسبوعه الـ(13) بين الزوراء والشرطة بنتيجة هدفين لكل منهما.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فريق الزوراء تقدم في الدقيقة الـ(6) بضربة رأسية من لاعبه ميثم جبار، وأدرك محمود المواس التعادل للقيثارة الخضراء من ضربة جزاء في الدقيقة (29) ردها الحارس جلال حسن وأكملها المواس في المرمى".وأضاف، أن "اللاعب (كريستوفر جون) أحرز الهدف الثاني للزوراء في الدقيقة الـ (31) بضربة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أحمد باسل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد للشرطة".وبين، أن " اللاعب كرار عامر أدرك هدف التعادل الثاني لفريق الشرطة بضربة رأس في الدقيقة الـ(52) أبعدها الحارس جلال حسن وأرتدت من العارضة لتسكن شباك الزوراء".