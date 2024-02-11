خلاف عائلي على قطعة أرض يتسبب بمقتل رجل واصابة ابنه على يد قريبه

2024-02-11 19:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد العقيد هيمن سليمان مسؤول اعلام شرطة دهوك يوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة اخر بجروح اثر اطلاق نار عليهم في ناحية جرة التابعة لقضاء شيخان شرق دهوك.

وأضاف سليمان لوكالة شفق نيوز؛ ان "شخصا قام بإطلاق النار على شخص مع ابنه على الشارع داخل الناحية مما ادى الى اصابتهم بجروح بليغة"، مبينا أن "الاب فارق الحياة عقب نقله الى المستشفى".

وعن اسباب الحادث بيّن سليمان أن "السبب يعود إثر خلاف عائلي على قطعة أرض زراعية في المنطقة".