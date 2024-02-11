ضبط 4 كغم من المخدرات في ميسان ومشاجرة "أمنية" شمالي بغداد

2024-02-11 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بضبط أربعة كيلوغرامات من المخدرات بعملية نوعية في محافظة ميسان، فيما نشب مشاجرة بين منتسبين أمنيين شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات في ميسان تمكنت من ضبط أربعة كيلوغرامات من مادة الكرستال المخدرة بعد اشتباك مع تجار مخدرات".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأنه "تم إلقاء القبض على أحد منتسبي الحشد الشعبي وشقيقه المنتسب في استخبارات الداخلية بعد اعتدائهم بالسب والشتم والتدافع على أحد منسوبي حماية المنشأت أثناء الواجب في مستشفى الشيخ ضاري ضمن منطقة بوب الشام شمالي بغداد".

وبين أن "خلافاً حصل بسبب محاولة منتسب الحشد وشقيقه زيارة مريض راقد بالمستشفى".