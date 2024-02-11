بعد الخسارة امام نفط البصرة.. إدارة الطلبة تعاقب اللاعبين

2024-02-11 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت إدارة نادي الطلبة، مساء اليوم الأحد (11 شباط 2024) عقوبات إدارية ومالية على لاعبي الفريق الكروي بعد الخسارة أمام نفط الوسط 2-3 أمس في الجولة 13 من دوري نجوم العراق.

وذكر بيان لإدارة النادي تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي صلاح الفتلاوي، عقد اجتماعاً طارئاً مع الكادر التدريبي ولاعبي فريق الكرة في النادي عقب تداعيات المباراة الأخيرة التي مُني بها الفريق أمام نفط البصرة في دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وأبدى الفتلاوي، عن "أسفه الشديد للسيناريو المؤلم الذي سارت عليه المباراة سواء على مستوى الاداء او خسارة النقاط الثلاث التي كانت قريبة من جعبة الفريق فيما لو بذل اللاعبون مجهودات أفضل في دقائق اللقاء".

وأضاف، ان "الإدارة فرضت عدداً من العقوبات والإجراءات الإدارية والمالية على اللاعبين بما يتناسب مع المستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة والجولات السابقة والذي لا يليق بأسم وتاريخ النادي الذي يفخر أي لاعب بارتداء فانيلته".

وبيّن، ان "إدارة النادي والكادر التدريبي للفريق الذي يقوده المدرب أحمد صلاح، لم يدخروا اي جهد في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للاعبين وتوفير الأرضية الصحيحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي تتمثل بضرورة تسديد مبالغ مالية كبيرة تتعلق بديون للاعبين سابقين لعدم تحمل الهيئات الإدارية السابقة مسؤولياتها في تسديد التزاماتها المالية لذا بات لزام على الادارة الحالية تسديدها وفق قرارات قضائية باتة".

وأكد الفتلاوي، ان "المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتحضير وفق خطة مدروسة طويلة الأمد لا تقتصر على موسم واحد فقط لذلك جاء قرار الإدارة بالتمسك بخدمات الكادر التدريبي ودعم قراراته الفنية كافة حتى تلك التي تتعلق بعدم الإبقاء على أي لاعب لا يخدم الفريق على الصعيدين الفني والجماعي".



