معلمو بينجوين يحتجون ويعلقون حبالا خضراء وصفراء وزرقاء دلالة على احزاب السلطة (صور)

2024-02-11 19:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

استخدم معلمو قضاء في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، دلالات رمزية "عميقة" خلال احتجاجهم على ملف الرواتب.

وعلق المعلمون (حبالا خضراء وصفراء وزرقاء) دلالة على احزاب السلطة، فيما كتبوا عبارات كردية رمزية، حيث علقوا فوق رؤوسهم كلمة "السلطة"، وعلى يمينهم ويسارهم كلمة "العبيد" في إشارة الى بعض المستفيدين من احزاب السلطة الذين يلتزمون الصمت مقابل حصولهم على رواتب، اما الكلمات اسفل قدمهم تعني الاضراب في إشارة الى الاضراب عن الدوام والإحتجاجات.



