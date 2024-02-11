2024-02-11 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ألقت الأجهزة المعنية، اليوم الاحد، القبض على منتسبين امنيين بعد اعتدائهما على منتسب أثناء الواجب الرسمي. وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، انه “جرى القبض على احد منتسبي الحشد وشقيقه المنتسب في استخبارات الداخلية بالاستراحة بعد اعتداءهم بالسب والشتم والتدافع على احد منسوبي حماية المنشآت بالواجب في مستشفى الشيخ ضاري ضمن منطقة بوب الشام بسبب […]

ظهرت المقالة جرى اعتقالهما.. منتسبان أمنيان يعتديان على شرطي أثناء الواجب أولاً على ايرث نيوز.