اسبوع زراعي في العراق مطلع آذار المقبل

2024-02-11 20:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، (11 شباط 2024) عن إقامة "أسبوع زراعي" على أرض معرض بغداد الدولي في الشهر المقبل.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الزراعي عباس المالكي وجه في ختام زيارته الى لبنان بجولة في عدد من المشاريع الصناعية والزراعية في منطقة زحلا التابعة لمحافظة البقاع وألتقى خلالها برفقة وزير الزراعة اللبناني وعدد من مسؤولي الجانبين لقاءه بعدد من رجال الاعمال والمستثمرين اللبنانيين الذين عبّروا عن رغبتهم الجادة للعمل والإستثمار في العراق".

ووجه وزير الزراعة دعوته لجميع الشركات اللبنانية للمشاركة في الإسبوع الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة العراقية مطلع شهر آذار المقبل على ارض معرض بغداد الدولي.