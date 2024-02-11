اخبار العراق الان

الرئيسيةالفرات نيوزعامة › الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط مع الأردن لصالح قضاء الرطبة

الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط مع الأردن لصالح قضاء الرطبة

الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط مع الأردن لصالح قضاء الرطبة
الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط مع الأردن لصالح قضاء الرطبة
2024-02-11 20:20:01 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني ) لصالح قضاء الرطبة بغرب الأنبار .

خطواتُُ مهمةُُ وواقعية وقابلة للتنفيذ تنجزها وزارة الكهرباء بشكل جدي ، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز والوقود الأحفوري ، وتحقق من خلالها وثوقية الشبكة ، وتبادل منفعة الطاقة ،

حيث جرى برعاية السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، وتنفيذاً لتوجيهاته اليوم الأحد ، وعلى هامش توقيع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي ( العراقي _ الأردني ) ،

والموقع بين وزارة الكهرباء / شركة نقل كهرباء الوسطى ، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ، توقيع تعديل عقد الربط ليكون على شبكة ال ١٣٢ ك ف ، وليستفيد منه قضاء الرطبة ومناطقه بمحافظة الأنبار وبطاقة( ٤٠ ميكا واط) كجزء اولي من هذا الربط ، وصولاً لربطه بشبكة خطوط الضغط الفائق جهد ٤٠٠ ك .ف بطاقة( ١٥٠ ميكا واط) .

وجرى بحث الترتيبات الفنية الضرورية من قبل مدير عام نقل كهرباء الوسطى المهندس رياض عريبي ،

لبدء تشغيل مشروع تزويد منطقة الرطبة في العراق بطاقة مقدارها ( ٤٠ ميكا واط ) على شبكة ١٣٢ ك .ف ، وبناءاً عليه جرى الاتفاق على الإجراءات التالية :

● اولاً / قيام شركة نقل كهرباء الوسطى بفتح الاعتماد المستندي المنصوص عليه في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع وشراء الطاقة الكهربائية بأقرب وقت ممكن وإعلام شركة الكهرباء الاردنية بفتح هذا الاعتماد المستندي .

● ثانياً / تشكيل فريق فني مشترك من الجانبين بعد فتح الاعتماد المستندي ، وإستكمال إجراءات فحوصات العدادات وتصفيرها وإعتماد محاضر العدادات حسب ما جاء في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية ، بحيث يتم فحص عدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الريشة وعدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الرطبة من قبل الفريق الفني المشترك وبشكل متزامن .

● ثالثاً / تزويد شركة الكهرباء الأردنية بشهادة إبراء قبل التشغيل تفيد بجاهزية معدات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى لإستقبال التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية الأردنية .

واصل المتابعة على الفرات نيوز