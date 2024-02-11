وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية
2024-02-11 20:24:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر كانون الثاني لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلها ومستشاري الوزارة ، وناقش المجتمعون الحوادث الإرهابية المسجلة، وأوامر القبض، ومتابعة الأوراق التحقيقية خلال شهر كانون الثاني".
وأضاف، أن "الوزير وجه بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ، كما أكد على ضرورة التعاون مع مديرية شؤون الإقامة في أبعاد المتجاوزين الأجانب وتسفيرهم، ودعم عمل مديرية المخدرات بالمحافظات لمكافحة هذه الآفة، فضلاً عن متابعة مهربي المشتقات النفطية".
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر كانون الثاني لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلها ومستشاري الوزارة ، وناقش المجتمعون الحوادث الإرهابية المسجلة، وأوامر القبض، ومتابعة الأوراق التحقيقية خلال شهر كانون الثاني".
وأضاف، أن "الوزير وجه بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ، كما أكد على ضرورة التعاون مع مديرية شؤون الإقامة في أبعاد المتجاوزين الأجانب وتسفيرهم، ودعم عمل مديرية المخدرات بالمحافظات لمكافحة هذه الآفة، فضلاً عن متابعة مهربي المشتقات النفطية".