وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية

2024-02-11 20:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر كانون الثاني لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلها ومستشاري الوزارة ، وناقش المجتمعون الحوادث الإرهابية المسجلة، وأوامر القبض، ومتابعة الأوراق التحقيقية خلال شهر كانون الثاني".وأضاف، أن "الوزير وجه بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ، كما أكد على ضرورة التعاون مع مديرية شؤون الإقامة في أبعاد المتجاوزين الأجانب وتسفيرهم، ودعم عمل مديرية المخدرات بالمحافظات لمكافحة هذه الآفة، فضلاً عن متابعة مهربي المشتقات النفطية".