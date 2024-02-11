جلسة وشيكة لحسم مجلس محافظة ديالى

2024-02-11 20:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن حراك سياسي لعقد جلسة قبل منتصف الليل لحسم رئاسة مجلس محافظة ديالى والحكومة المحلية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حراكا سياسيا لعقد جلسة بعد 11:30 مساء لحسم التصويت على منصب رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبه والمحافظ ونوابه".

وبين ان "هناك اتصالات مكثفة في بعقوبة وبقية المدن لجمع الاعضاء في مبنى المجلس".

من جهته، دعا كبير السن في مجلس محافظة ديالى تركي العتبي، أعضاء المجلس لعقد جلسة في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم للتصويت على منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه وإكمال الكابينة الحكومية.



