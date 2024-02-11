وزير التعليم يبحث المنح الدراسية المقدمة من العراق والسعودية

2024-02-11 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الاجتماع الدوري للجنة التعليم والشباب والرياضة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي، لبحث المنح الدراسية المقدمة من البلدين.وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع الدوري للجنة التعليم والشباب والرياضة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير التربية ورئيس هيأة المستشارين وممثلو وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وسكرتارية المجلس التنسيقي المشترك ومقررية لجنة التعليم والشباب والرياضة، محاور التعاون على صعيد البرامج في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب والرياضة ولاسيما ما يتعلق بالمنح الدراسية المقدمة من البلدين والأستاذ الزائر والإشراف المشترك وتدريب الملاكات ورقمنة المناهج وإعداد الطلبة وبرامجهم العلمية والتربوية والرياضية".وأضافت، أن "الاجتماع اختتم بالتوصية على رفع مخرجاته الى المجلس التنسيقي العراقي السعودي لتجسيدها ضمن مساحة العمل المشترك وبلورة برامج التعاون الثنائي".