وزارة الكهرباء توقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن

2024-02-11 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوقعت وزارة الكهرباء، التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني ) لصالح قضاء الرطبة غرب الأنبار .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "خطواتُ مهمةُ وواقعية وقابلة للتنفيذ تنجزها وزارة الكهرباء بشكل جدي ، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز والوقود الأحفوري ، وتحقق من خلالها وثوقية الشبكة ، وتبادل منفعة الطاقة ، حيث جرى برعاية وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وتنفيذاً لتوجيهاته وعلى هامش توقيع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي ( العراقي _ الأردني ) ، والموقع بين وزارة الكهرباء / شركة نقل كهرباء الوسطى ، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ، توقيع تعديل عقد الربط ليكون على شبكة ال ١٣٢ ك ف ، وليستفيد منه قضاء الرطبة ومناطقه بمحافظة الأنبار وبطاقة( ٤٠ ميكا واط) كجزء اولي من هذا الربط ، وصولاً لربطه بشبكة خطوط الضغط الفائق جهد ٤٠٠ ك .ف بطاقة( ١٥٠ ميكا واط) ".واضاف، انه "جرى بحث الترتيبات الفنية الضرورية من قبل مدير عام نقل كهرباء الوسطى المهندس رياض عريبي ، لبدء تشغيل مشروع تزويد منطقة الرطبة في العراق بطاقة مقدارها ( ٤٠ ميكا واط ) على شبكة ١٣٢ ك .ف ، وبناءً عليه جرى الاتفاق على الإجراءات التالية :● اولاً / قيام شركة نقل كهرباء الوسطى بفتح الاعتماد المستندي المنصوص عليه في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع وشراء الطاقة الكهربائية بأقرب وقت ممكن وإعلام شركة الكهرباء الاردنية بفتح هذا الاعتماد المستندي .● ثانياً / تشكيل فريق فني مشترك من الجانبين بعد فتح الاعتماد المستندي ، وإستكمال إجراءات فحوصات العدادات وتصفيرها وإعتماد محاضر العدادات حسب ما جاء في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية ، بحيث يتم فحص عدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الريشة وعدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الرطبة من قبل الفريق الفني المشترك وبشكل متزامن .● ثالثاً / تزويد شركة الكهرباء الأردنية بشهادة إبراء قبل التشغيل تفيد بجاهزية معدات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى لإستقبال التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية الأردنية .