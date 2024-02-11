الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية العراقية العليا

2024-02-11 20:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد (11 شباط 2024) عن استئناف اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي.

وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد اليوم الأحد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وبين انه "سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية".

ونوه رسول الى انه "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فان الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

وكان مصدر مطلع عن المفاوضات العسكرية العراقية الامريكية، أفاد بوقت سابق اليوم الأحد لـ"بغداد اليوم"، بتشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف من العراق خلال الجولة التي انعقدت اليوم من المفاوضات بين البلدين.

وقال المصدر، ان "الجولة الثانية من المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول انسحاب التحالف الدولي من العراق انتهت مساء اليوم، بعد الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين بغداد وواشنطن خلال الأسبوعين المقبلين".

واضاف، انه "تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق".