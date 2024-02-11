2024-02-11 20:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حضر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، الاجتماع الدوري للجنة التعليم والشباب والرياضة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، وسط حضور رئيس هيأة المستشارين، عبد الكريم الفيصل وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وسكرتارية المجلس التنسيقي المشترك ومقررية لجنة التعليم […]

ظهرت المقالة بقنوات التعليم ورقمنة المناهج.. وزير التربية يؤطر مخرجات اجتماع لجنة التعليم والشباب والرياضة أولاً على ايرث نيوز.