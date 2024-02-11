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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري بالمناطق الحدودية

وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري بالمناطق الحدودية
وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري بالمناطق الحدودية
2024-02-11 20:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحدودية. وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن ” وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر كانون الثاني لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلها ومستشاري الوزارة ، وناقش المجتمعون الحوادث الإرهابية المسجلة، وأوامر القبض، ومتابعة الأوراق التحقيقية […]

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