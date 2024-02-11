2024-02-11 20:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

استعرض حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأحد، تفاصيل الحوار العسكري مع أميركا والانتقال نحو نمط علاقات جديد، مشيراً إلى أن العراق يحتاج هذه الدول في مجالات معقدة تتعلق بتطوير الأسلحة و”إحداثيات السلاح الغربي” والتدريب والتعاون الاستخباري. وذكر علاوي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، انه “ما يجمعنا من علاقات مع دول التحالف الدولي هي […]

ظهرت المقالة مستشار للسوداني يؤكد حاجة العراق لهذه الدول.. ماذا عن أميركا؟ أولاً على ايرث نيوز.