مكتب دهوك الانتخابي يقيم ندوة تثقيفية

2024-02-11

اقام مكتب انتخابات محافظة دهوك بالتعاون مع رئاسة جامعة زاخو ندوة تثقيفية لطلبة الجامعة في قاعة كلية العلوم وبحضور رئيس جامعة زاخو الدكتور ناظم سليمان وعمداء الكليات والكوادر التدريسية وذلك في يوم الاحد المصادف ١١/٢/٢٠٢٤. وخلال الندوة قدم مدير المكتب السيد خالد عباس عمر شرحا مفصلا حول عملية التسجيل البايومتري وآلية تسجيل المواليد الجدد ٢٠٠٦

