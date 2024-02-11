المصرف العقاري يطالب شركات التأمين بإطفاء قروض الشهداء

2024-02-11 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعطالب المصرف العقاري، شركات التأمين بإطفاء قروض الشهداء.وقال مدير عام المصرف عباس الجواهري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المصرف العقاري يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ويعمل بموجب الصلاحيات الذي يمتلكه"، لافتا الى ان "شهداء العراق هم قُرة أعيُننا وواجب علينا تسخير الإمكانيات كافة لرد جزء من الجميل الذي قدموه لحماية ارض الوطن" .وأضاف، ان "اموال قروض المصرف العقاري مصدرها مبادرة البنك المركزي العراقي وبموجب القانون سيتم مفاتحة البنك لاستحصال الموافقات الأصولية للمضي بإطفاء وشطب تلك القروض "، داعيا المصرف العقاري شركات التأمين كافة لأهمية تضمين إطفاء قروض الشهداء في وثيقة التأمين عن اموال القروض كافة" .