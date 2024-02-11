تحذير من خطر زائرين ثقيلين على إقليم كوردستان هذا الأسبوع

2024-02-11 21:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر المتنبئ الجوي الكوردي، أحمد كلاري، يوم الأحد، من انخفاض حاد في درجات الحرارة نتيجة لالتقاء منخفضين جويين قادمين من البحرين الأحمر والمتوسط، مرجحاً تساقط ثلوج وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في معظم مناطق إقليم كوردستان.

وتوقع كلاري، في تدوينة له على منصة "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، أن يقع إقليم كوردستان يوم الأربعاء المقبل، تحت تأثير منخفضين جويين قادمين من البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ومع التقائهما تزداد تأثيراتهما.

ونتيجة لذلك، وطبقاً للمعلومات المتوافرة، يتوقع سقوط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والثلوج فوق الجبال العالية وحصول البرق وسقوط البرد وحصول الفيضانات في الأنهر والوديان والمناطق المنخفضة".

وأشار كلاري، إلى أن ذروة الموجة بصورة عامة تحصل يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويتزامن ذلك مع رياح شديدة السرعة طوال مدة الموجة وخصوصاً في المناطق السهلية مع انخفاض في درجات الحرارة وعودة الطقس الشتائي".

وبصورة عامة، فإن الموجة ستكون شاملة وتضم جميع مناطق الإقليم، ومع ذلك توقع المتنبئ الجوي، أن تتسبب الموجة بأمطار غزيرة في مناطق سهل أربيل والموصل وأن تشهد مناطق كركوك وكرميان سقوط كميات جيدة من الأمطار، تسهم في التقليل من مخاطر شح المياه والأمطار في المنطقة.

واختتم كلاري، حديثه بالقول إن "حالة عدم الاستقرار هذه ستستمر لغاية يوم 17 شباط الجاري"، داعياً إلى مراقبة الموجة، لأن بقاءها قوية، يزيد من احتمالات حصول فيضانات في الأنهر والوديان والمنخفضات، ما يستوجب التهيؤ والاستعداد المسبق لأجل التقليل من الخسائر المتوقعة.