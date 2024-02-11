مدير المصرف العقاري يتحدث عن خطوات لإطفاء وشطب قروض الشهداء

2024-02-11 21:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير عام المصرف العقاري، عباس الجواهري، اليوم الأحد (11 شباط 2024) عن إلتزام المصرف بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ويعمل بموجب الصلاحيات الذي يمتلكه.

وقال الجواهري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "شهداء العراق هم قُرة أعيُننا وواجب علينا تسخير الإمكانيات كافة لرد جزء من الجميل الذي قدموه لحماية ارض الوطن".

وأضاف، ان "اموال قروض المصرف العقاري مصدرها مبادرة البنك المركزي العراقي وبموجب القانون سيتم مفاتحة البنك لاستحصال الموافقات الأصولية للمضي بإطفاء وشطب تلك القروض".

ودعا المصرف العقاري "شركات التأمين كافة لأهمية تضمين إطفاء قروض الشهداء في وثيقة التأمين عن اموال القروض كافة".