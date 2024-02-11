تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف من العراق

2024-02-11 21:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، بتشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف من العراق خلال الجولة من المفاوضات بين البلدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الجولة الثانية من المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول انسحاب التحالف الدولي من العراق انتهت مساء اليوم، بعد الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين بغداد وواشنطن خلال الأسبوعين المقبلين".

واضاف، انه "تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق".

واستأنفت الحكومة العراقية في وقت سابق من اليوم، حوارها مع واشنطن بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، بعد أسبوع من التصعيد بلغ ذروته على إثر غارة أمريكية قتلت قيادياً في كتائب حزب الله.