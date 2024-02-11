2024-02-11 21:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، تفاصيل اطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، والتي منحت لإحدى شركات الوزارة مع ميزة الجيل الخامس بحيث تحتكر الخدمة 3 سنوات حصرياً، مشيرة إلى أن التهديدات الموجودة في قناة السويس لقطع الكوابل البحرية، ستجعل من العراق ممراً بديلاً للقناة. وقالت الياسري في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز ، ان […]

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات: تهديدات السويس ستجعل من العراق ممرا بديلا للقناة أولاً على ايرث نيوز.