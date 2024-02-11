2024-02-11 21:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن المصرف العقاري، اليوم الأحد، عزمه مخاطبة البنك المركزي العراقي لإطفاء وشطب قروض الشهداء. وقال مدير عام المصرف عباس الجواهري في بيان تلقته أيرث نيوز إن”المصرف العقاري يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ويعمل بموجب الصلاحيات الذي يمتلكه”. وأضاف، أن “شهداء العراق هم قُرة أعيُننا وواجب علينا تسخير الإمكانيات كافة لرد جزء من الجميل الذي […]

ظهرت المقالة المصرف العقاري يعتزم مخاطبة البنك المركزي لإطفاء وشطب قروض الشهداء أولاً على ايرث نيوز.