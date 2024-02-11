كوت ديفوار تتوج بطلة لأمم إفريقيا على حساب نيجيريا

2024-02-11 23:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية، بفوزه 2-1 على نيجيريا، مساء الأحد، على ملعب الحسن واتارا.تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 38 بهدف قائده ويليام إيكونج، لكن المنتخب الإيفواري قلب الطاولة.وسجل هدف التعادل لأصحاب الضيافة، فرانك كيسي في الدقيقة 62، ثم أحرز سباستيان هالر، هدف الفوز في الدقيقة 81.وحقق المنتخب الإيفواري، اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015، بقيادة مدربه إيمرس فاي بعد مواجهة مشتعلة تفوق خلالها على البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا.