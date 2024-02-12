برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام غرناطة في الليجا

2024-02-12 00:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) مواجهة برشلونة وضيفه غرناطة، مساء الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.سجل لبرشلونة، لامين يامال (هدفين) في الدقيقتين 18 و81، وروبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 63، بينما سجل لغرناطة ريكارد سانشيز وفاكوندو بيليستري وإيجناسي ميكويل في الدقائق 43، 60، و66.بهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما صار رصيد غرناطة 13 نقطة في المركز التاسع عشر.