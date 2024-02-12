اليوم.. مواجهتان في دوري نجوم العراق احداها "ديربي كوردستان"

2024-02-12 05:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأحد، مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم إحداهما ديربي كوردستاني.

ويحتضن ملعب نادي الأمانة في العاصمة بغداد، مباراة فريق النفط وضيفه فريق النجف عند الساعة الثانية من بعد الظهر .

ويحتل النفط بعد انتهاء الجولة 12 المركز 11 برصيد 15 نقطة، بينما يحتل النجف المركز 14 برصيد 13 نقطة.

ويستضيف فريق اربيل فريق نوروز في مباراة ديربي كوردستان تقام على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً .

ويحتل اربيل بعد الجولة 12 المركز 17 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل نوروز المركز السادس برصيد 19 نقطة .